圍毆少女強脫衣 苗栗5女煞送辦

2017-10-15 16:30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市一名彭姓少女，因懷疑一名張姓少女散布其裸照，於昨晚10時相約對方在頭份市尚順廣場後方停車場談判，雙方談不攏爆發肢體衝突，彭女慘遭4、5名女子狠踹、扯髮，甚至強脫上衣，過程被人錄下po上臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」。頭份警分局於今午將張女等5名青少女約談到案，並依傷害、少年事件處理法、社會秩序維護法等罪嫌送辦，後續也將深入追查是否有幫派涉入。

警方表示，動手的張女及遭毆彭女為同一高中的夜校生學姐妹，但彭女目前休學中。雙方疑似因彭女自拍裸照，傳給張女的男友，張女看到一怒之下，便將其裸照散布出去，引發彭女不滿，雙方各自帶人相約談判。

張女撂來16歲的李姓、18歲的楊姓、17歲的高姓及18歲的林姓等4名青少女到場，雙方一言不合便大打出手。全長43秒的影片中，張女等5人先是對彭女拳打腳踢，一群人將她打倒在地後，仍持續狂飆髒話暴打，甚至將彭女衣服扯下，再一陣猛踹扯髮，彭女雖發出淒厲慘叫，但張女等人仍不罷手，直到路旁的人出聲勸阻，才讓彭女搭乘一旁男性友人的機車離去。

施暴過程因遭人po上臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」而曝光，頭份警方主動介入調查，於今日11時許陸續將張女等5名青少女約談到案，隨後彭女也在中午由家人陪同報案，並提告傷害。警方訊後依傷害、少年事件處理法、社會秩序維護法等罪嫌將張女等5人送辦，並要進一步追查張女等人是否有幫派背景，並釐清有無遭其他不法份子教唆傷害等情事。

網友看完影片後，紛紛留言大嘆「苗栗女生好兇」、「別惹苗栗妹」。頭份分局也再次重申，絕對不縱容這種公然施暴行為，面對囂張不法情事，一定主動介入依法嚴辦。