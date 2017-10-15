太怪異！車手3天沒換衣服 蹲在暗巷數鈔票被捕

2017-10-15 14:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第一分局繼中派出所3名員警，巡經台中市中區光復路段時，瞥見一名男子蹲在巷內數鈔票，行跡過為怪異，員警觀察後發現，此人與3天前在超商ATM領錢的車手穿著一樣，果然查獲3天來都沒換衣服的吳姓車手，並起出剛得手的現金11萬7000元、23本存款簿及22張提款卡，依詐欺罪移請地檢署偵辦。

繼中所調查，原本在南部地區犯下多起詐欺及妨害風化等案件的吳姓男子（36歲），本月初取得詐騙集團交付的存款簿及提款卡後，從嘉義坐車北上，在台中火車站附近超商、郵局等11處ATM瘋狂試卡，不到2小時內成功提領11次、得手14萬元。

吳嫌食髓知味，3天後再次拿到集團交付的存款簿及提款卡，從台中車站改搭計程車到北區超商ATM提領6次、得手12萬元，回程徒步走到中區光復路時，一時手癢轉往巷內數錢，沒想到因而露餡被逮。

吳男向警方表示，因為朋友告訴他，同時擔任詐騙集團的收簿手及車手能得到較高的報酬，比車手好賺，所以才會搭車來台中市，到人多的地方密集提領，沒想到會敗在手癢。

警方進一步表示，遭吳嫌提款的被害人中，有名北部民眾因為購買機票後接到來電，表示系統出錯多刷了12張機票，必須解除分期設定，該民眾不疑有他前往ATM操作，直到操作多張提款卡、匯出逾200萬元後才驚覺受騙，因此再次呼籲民眾應詳加查證，切勿依照電話指示操作ATM，有疑慮一定要撥打165防詐騙專線或撥110請警方協助，以免受騙徒增損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆