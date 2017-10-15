「潮姊」偷手機又向警察借錢 自投羅網跑不掉

2017-10-15 13:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市60歲的蕭姓女慣竊，喜歡「混搭風」，打扮得相當時髦另類，令人印象深刻，她出獄後經常到三分局立德派出所向警察借錢，本月5日晚間她跑到賣場偷手機，翌日卻又跑到立德所向警察借錢，卻沒想到值班警察就是偵辦手機竊案的巡佐，他調閱監視器發現蕭女涉案，對蕭女說「妳來投案的喔？筆錄做一做啦！」，蕭女大為吃驚，丟下一句話：「我下午擱再來！」，隨即瀟灑轉身想離去，被巡佐留置，依據竊盜罪嫌函送法辦。

立德派出所調查，蕭女常到立德所找警察借錢，員警都對她印象深刻，但並未借錢給她，本月5日深夜10時許，立德所接獲報案，一位民眾在大賣場休息區桌上小睡一下，醒來後發現正在充電的手機失竊，警方調閱監視器，發現是蕭女所為，她穿得頗另類，喜歡穿鮮豔衣服，很容易辨識。

立德所尚未找到蕭女，卻沒想到她翌日上午卻「自投羅網」，圍著頭帶，掛著大耳環、戴著項鍊、手環與閃亮亮皮帶，跑到立德所又想找警察借錢，值班巡佐一眼認出她就是竊嫌，對蕭婦說：「妳來投案的喔？筆錄做一做啦！」、「妳拿的那隻手機勒？」，蕭女一臉無辜樣說：「什麼手機？我哪有拿什麼手機！黑白講啦！你麥擱黑白講啦！」，她不斷裝傻矢口否認犯案，並丟下一句「我下午擱再來！」，隨即轉身想離去，值班巡佐見狀將她留置，要求她說明。

員警出示監視器畫面，蕭女仍睜眼說瞎話，辯稱自己就有手機，不會偷別人的手機，又狡辯宣稱，錄影畫面中是她本人，但並未偷拿手機，經警方不斷指出證據，蕭女見無法脫罪，才坦承行竊，並已將手機交由朋友販賣獲利500元，全案依竊盜罪嫌函送法辦。