轎車過彎打滑 撞休旅車釀4傷

2017-10-15 14:00

〔記者姚介修／桃園機場報導〕天雨路滑造成桃園機場入場道路施工彎道一部私家轎車打滑，再撞及一部載有來台自由行將返國旅客6女1男的廂型休旅車，造成休旅車翻車、車內4名旅客受傷，全部送往桃園敏盛醫院治療，警方仍在調查車禍原因。

這起車禍發生在今天上午11點20分，一輛要開往桃園機場的自小客車，因為不明原因在經過機場施工臨時圍阻的彎道時突然打滑，剛好就撞到旁邊經過的一台載有6女1男來台自由行的印尼旅客，他們原本要搭乘下午虎航班機離台，目前已經送往桃園經國敏盛醫院治療。

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