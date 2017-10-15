KTV內兩派人馬打群架 警封館臨檢

2017-10-15 12:17

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市香格里拉KTV今天凌晨1點多，兩派人馬疑發生爭執，在KTV一樓大廳叫囂互罵、拳打腳踢，逾50人在KTV內竄逃、推擠，2名警員獲報1點20分趕抵，隔離兩邊群眾，但十多名情緒激動男子持續互相叫罵，2警員也在眾人中被擠來推去，現場情況被網友全都錄，將影片張貼在「黑色豪門企業」臉書網頁。

2名到場警員隨後通知警力支援，各所警力組成的快打部隊約5分鐘後陸續抵達，隨機封館臨檢，清查約100多名店內客人，無人表示受傷，也未有人提出告訴，警方2點10分撤離，KTV恢復正常營業。

相關影音