愛心企業贈警百組爆閃燈 打造防制車禍新利器

2017-10-15 11:56

〔記者王俊忠／台南報導〕南市安南區幅員遼闊，道路多筆直寬廣，用路人稍不注意常車速過快、易發生車禍事故。安南區科工區內的欣昱晟工業公司為回饋社會與提升安南區安全交通環境，研發捐贈100組爆閃燈給市警三分局，選擇夜間燈光昏暗及易肇事路段處裝設，期有效降低車禍事故發生，成為防制交通事故利器。

市警三分局表示，安南區幅員遼闊，土地面積占原台南市等2/3，道路多筆直寬廣，用路人稍不注意易發生車禍事故，三分局為提醒用路人減速慢行、強化部分道路夜間照明不足問題，106年起，已陸續在轄內台江大道、安明路、長和路與安中路等燈光昏暗及車速易較快路段裝設太陽能爆閃燈40組，以紅藍閃爍警示燈，提醒用路人行經該路段時減速慢行確保行車安全；本次欣昱晟工業公司愛心捐贈百組爆閃燈，更有如虎添翼之效，強化安南區道路交通安全。

之前安吉路一家加油站立於路旁的廣告牌，曾被車輛衝撞損壞、釀出車禍事件，三分局說，安吉路這家加油站與類似加油站廣告牌會列入爆閃燈裝設點。

市警三分局長戴崇贒指出，「企業愛心、警察用心、市民安心」；交通事故發生原因很多，結果總是令人心碎與不捨，除感謝企業慷慨解囊，也呼籲用路人行經路口應減速慢行，勿貪一時之快違反交通規則，保護自己也兼顧其他用路人安全。