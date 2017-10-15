獨家》前資深法官淪司法黃牛 林崑城詐騙涉訟民代200萬元

2017-10-15 11:41

〔記者黃建華／高雄報導〕前資深法官林崑城轉任律師後，淪為司法黃年，今年7月間，才因詐騙13名官司中的當事人，索取高達1900萬元「活動費」，被高雄地院以18個詐欺罪重判8年6月，並宣告沒入1370萬元贓款，沒想到，林崑城牽涉的司法詐騙案不止此數，十幾年前得知前桃園縣議員黃享欽因貪汙案遭判刑8年定讞，竟謊稱可活動讓黃不用入獄，騙走黃妻200萬元，高雄地院再追加一條詐欺取財罪，將林判刑1年6月，但審酌他已退還全數款項並與黃妻和解，減刑為9月。可上訴。

判決指出，黃享欽因貪污罪判刑8年定讞，林崑城竟向黃妻稱可動用司法界人脈與資源救黃，但需200萬元私下運作，林崑城收錢後避不見面，黃假釋出獄後提告，高雄地檢署昨將林崑城依詐欺取財罪起訴。

判決指出，67歲的林崑城為法訓所14期結業，曾擔任檢察官、法官、庭長，以及台灣高等法院法官等職務，1996年離職轉任律師；2005年間，他得知前桃園縣議員黃享欽涉犯貪污案被判8年定讞，入獄前委任律師趙昌平提非常上訴被駁回。

林崑城向趙昌平取得黃妻的電話並聯絡她，稱可動用司法界人脈資源救黃享欽，黃妻信以為真，2006年1月間約在咖啡館，把200萬元現金交付林崑城，林拿錢後4天便出國赴美，黃享欽也入獄服刑。

黃妻發現受騙告訴趙昌平，趙因聯絡不上林崑城，基於道義先代墊部分款項，黃享欽假釋出獄後提告，被告林崑城辯稱200萬元是訟訴費，事後曾透過趙律師返還，但趙律師否認是訟訴費，經雄檢偵結起訴。

高雄地院近日審結宣判，法官在判決內容痛批林，法官退休，轉任律師，不但未善盡「在野法曹」之社會責任，反而為滿足個人私慾，反其道而行，藉其過去曾擔任多年司法官之資歷與背景，向案件當事人騙稱其有管道可改變訴訟結果，藉以滿足案件當事人之心理期待，以此方式詐騙訴訟當事人而取得不法利益，實不足取。

法官再依詐欺取財罪再將林崑城判刑1年6月，但法官審酌他已與被害人達成和解，返還200萬元，減刑為9月。可上訴。