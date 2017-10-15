趁棒球熱獲暴利 警破首宗大魯閣偽代幣

真偽代幣分辨方式。（記者徐聖倫攝）

2017-10-15 11:23

〔記者徐聖倫／新北報導〕警破首宗「偽代幣」！33歲陳姓男子覺得薪水不夠用，他竟突發奇想，藉著中職、美職季後賽這波棒球熱，陳男進貨台灣知名打擊練習場「大魯閣」偽代幣70000枚，6月開始販售至10月初，獲暴利50萬，侵權市值高達240餘萬。

大魯閣官方今年7月底發現回收到偽幣，先行排除有購買紀錄的信用買家，在網路上逐一清查其餘賣家，並一一向其訂購代幣，就發現陳男在露天、蝦皮、雅虎等知名拍賣網站以帳號「azer2692」、「Y4800076965」販售偽代幣，遂向警方舉發。

保二總隊刑大偵一隊據報持搜索票至陳嫌在新北市汐止區明峰街住處查緝，果然在屋內搜出賣剩的14000枚偽代幣，警方一併將證物與陳某帶回。警方表示，正版代幣1枚35元，陳嫌則買了1枚正版代幣，寄往中國請廠商依樣量產後寄回台灣，進價1枚5元，陳某再以市價約1/2，也就是1枚16元賣出。

偵訊時，陳男表示自己是一般上班族，朝九晚五的工作領死薪水實在太少，所以突發奇想製作偽幣，確實在短短4個月就獲得暴利約50萬元。訊後，警方依違反商標法、詐欺等罪嫌，將陳嫌函送法辦。

大魯閣官方表示，真代幣在亮面、霧面的分別非常清楚，偽代幣則否，且真代幣厚度一致，代幣外圍摸起來光滑，偽代幣則厚度不一、摸起來粗糙，民眾若買到偽代幣，切勿逕自使用以為不會有人發現，務必告知大魯閣人員並報警以免觸法。