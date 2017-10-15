代驗機車環保檢測舞弊 業者賺240元涉貪判刑

2017-10-15 11:03

〔記者黃建華／高雄報導〕真是因小失大！翁姓、陳姓、林姓等3位取得高雄市環保局機車排氣檢驗許可的業者，在代驗機車排氣檢測時為使客戶順利過關，檢測攝影A車車牌，排氣檢測卻插入B車排氣管「偷天換日」，雖然只被查獲幫3部機車舞弊，賺了240元，但高雄地院仍依利用職務詐財罪，將翁男判刑2年，陳、林各判1年10月，皆緩刑5年。

判決指出，翁姓男子在苓雅區經營機車公司，取得機車排氣檢驗許可證，並受高雄市政府環境保護局委託從事機車排氣之檢驗；陳男則係受僱翁男從事機車排氣檢測代驗工作。另林男則在前鎮區經營機車行，也取得高市環保局委託代驗機車排氣檢測許可，每輛機車排放檢測可向環保局領取80元代驗費用。

未料，環保局發現去年5月24日、6月6日，先後在陳姓男子和林姓女子的二行程機車檢測排氣時，攝影鏡頭拍攝陳、林的機車車牌，排氣檢測卻插入另一部機車排氣管的方式「作手腳」偷天換日過關。無獨有偶，前鎮區的林姓機車排氣檢測代驗業者也被查出在同年6月1日以同樣手法，幫黃姓機車車主舞弊虛偽登載「通過排氣檢測」。環保局為此向高雄地檢署告發上開代驗業者涉嫌違反貪汙治罪條例，遭檢方起訴。

高雄地院審理時，涉案翁、陳、林等人都坦承是一時失慮，為服務客戶俾利機車行之口碑以利日後機車銷售業務，才以不法手段對環保署詐領代驗費，但法官審酌2家業者詐欺所得金額各僅160元及80元，犯罪情節輕微，且犯罪後坦承犯行，並積極配合調查，犯後態度良好，並已返還全部所得款項等情狀，雖依共同受公務機關委託承辦公務之人，利用職務上之機會，詐取財物罪將翁男等3人分處2年、1年10月不等刑度，但皆緩刑5年。可上訴。