惡房客嗆房東 原來他曾偷台大「磯小屋」古物

男子宋藍田又被逮捕。（記者姚岳宏翻攝）

2017-10-15 10:55

〔記者姚岳宏／台北報導〕42歲宋姓男子不滿顏姓房東一再催繳房租，雙方爆發口角，房東不想跟他再吵，丟了句「我要去報警」就離去，沒想到帶著警方回來時，宋男竟消失不見，警方一查之下，原來宋男身揹4條通緝，見房東要找警察即逃之夭夭，警方認定他還會回家搬行李，派員現場埋伏，果然順利逮人。

有松聯幫背景、綽號「小飛」的宋男，曾涉及去年台灣大學古文物竊案，當時他得知台大校內「磯小屋」收藏日本時期「台灣蓬萊米之父磯永吉」遺留的古文物，深夜踹開磯小屋木門，竊取老黃銅顯微鏡等7件文物，後警方找回失物並逮人，他還辯稱磯小屋未設置保全系統，認為台大未妥善保管，才將文物帶走收藏。

警方調查，宋男前科累累，目前涉及毒品、竊盜、性侵等罪嫌遭通緝，四處躲藏，後來搬到北市和平東路、吳興街一帶出租套房，但僅給付2個月房租，隨即藉故推託不付，房東多次勸繳未果，要求宋男搬離，雙方引發口角衝突。

宋男身形魁武且口出惡言，房東不想跟他再吵，說了句「我要去報警」就離去，宋男怕員警找上門得知其通緝身分，趁房東離開時，立即收拾個人物品逃逸，但因一時尚未有落腳處，將私人物品先藏於大樓梯間，員警發現後，研判宋男將再返回該處，派員埋伏守候，果然宋男騎腳踏車來欲取走家當時，遭警識破當場逮人解送地檢署歸案。

紀念「台灣蓬萊米之父」磯永吉，台大磯永吉小屋已有92年歷史，需要募款修繕，在磯小屋內可以看到學者長期進行稻米改良育種的成果。（資料照，記者林曉雲攝）