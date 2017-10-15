20歲男初體驗 「龍筋服務」被逮了

20歲男子初體驗接受半套性服務，女子辯稱是招牌「龍筋服務」。（記者方志賢翻攝）

2017-10-15 08:47

〔記者方志賢／高雄報導〕高市警方查獲三民區某養生館從事色情交易，20歲男子來「初體驗」，坦承一邊搓揉女服生胸部，一邊接受「打手槍」直到射精，女服務生則否認有性服務，辯稱僅提供店內招牌「龍筋服務」，幫男客攝護腺按摩。

高雄市三民第一分局十全派出所13日下午持搜索票臨檢九如二路某養生館，20歲王男於店內一樓沙發上玩手機，員警趨前詢問來店目的，王男因「初次體驗」，一時緊張主動向警方坦承來店從事按摩還有半套性交易。

警方進一步調查交易過程，王男說雙方談好以1500元為代價，37歲女服務生阮女向他說明消費內容後，隨即帶他至3樓包廂內，要他脫去身上衣物，換穿紙內褲即開始按摩。

約過20分鐘後，阮女主動褪去他穿的紙內褲後，使用精油替他「打手槍」直到射精，過程中王男搓揉阮女胸部藉以助興。

阮女則否認王男證詞，辯稱該養生館有提供特殊的「龍筋服務」，是店裡招牌，她說所謂「龍筋服務」即是攝護腺按摩。

但警方根據現場查扣沾有精液的紙內褲及濕毛巾，加上王男指證歷歷，不採信阮女的辯詞。

訊後將37歲負責人謝男依妨害風化罪嫌函送法辦，另王男及阮女則依社會秩序維護法移請裁處。