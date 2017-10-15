能高越嶺道傳登山客失聯 救難人員冒雨搜救

南投縣仁愛鄉能高越嶺道傳登山民眾失聯意外，警消獲報已展開搜救。示意圖與文無關（資料照）

2017-10-15 07:33

〔記者佟振國／南投報導〕颱風加東北季風共伴效應，南投山區昨起雨勢不斷，仁愛鄉能高越嶺道則傳出登山民眾失聯意外，彰化縣黃姓男子與2名同伴，昨天從能高越嶺道天池山莊下山，途中遇步道坍方，同伴留守原地，他獨自尋找其他路線後即告失聯，警消獲報已組成5人搜救小組，今晨連同神鷹山區搜救隊員入山搜尋中。

警方調查，黃姓男子與2名同伴一行3人，13日由仁愛鄉屯原登山口入山走能高嶺越道，當晚夜宿天池山莊，預計昨天下山。但山區天候不佳，持續降雨，3人行經距屯原登山口6公里附近，即雲海保線所前的大崩壁路段，因為步道有坍方落石，黃男請同伴留在原處，他計劃折回天池山莊求援或自行尋找其他路線。

後續還有其他隊伍約20餘人下山，多名山友決自行架設繩索，林務局天池山莊人員也趕到協助清理坍方落石，人員陸續平安下山，黃男卻失聯，多人在天池山莊至大崩壁路段來回尋找未果。

仁愛消防分隊昨晚已派員入山搜尋，夜間視線不良，山區持續降雨，步道又有零星落石，影響搜救，今天一早再派5名警消、義消，連同神鷹山區搜救隊員再入山搜救。