中國女冒名到舞廳上班 靠這招騙過台灣警察

2017-10-15 00:37

〔記者王捷／台南報導〕中國籍湖北地區的謝姓女子，因為在中國失去競爭力，肖想到台灣海撈，為了合法上班她背下胞姊、生活習慣等所有資料後，宛如電影間諜冒用身分的情節，連警方都騙過，但她卻敗在太受歡迎，引起其他小姐忌妒向警方檢舉，但警方去了多次，謝女都報出胞姊的資料，最後警方將她帶回派出所捺印指紋，才明辨出身分。

40多歲的謝女，為了到舞廳上班，以依親的方式來台南，投靠在台南結婚的胞姊，打算冒用胞姊身分到舞廳，但謝女除了背下胞姊的身分證字號外，連生活習慣、孩子的姓名以及夫家的長輩，都記得一清二楚，連孩子喜歡吃什麼食物，幾點要睡覺、起床都知道，宛如間諜換角色般，變身成為胞姊。

雖然謝女在中國失去競爭力，身材也不夠曼妙，但還好長相甜美、熱情大方，獲得不少客人青睞，加上謝女要趕在依親時效前賺一筆很少休假，讓其他小姐吃味，得知謝女違法打工，因此偷偷向警方檢舉。

警方到場後，謝女對胞姊所有一切都倒背如流，警員見謝女所說資料都正確，證件與本人相似度也高，為了維護謝女人權，只好讓她繼續上班。

豈料，翌日警方又接獲檢舉，指稱謝女的確是非法打工，分局發現不夠單純，因此又到舞廳找人，但謝女仍將胞姊資料背得滾瓜爛熟，不過其中一名老警員認為，謝女背誦資料太像背課本，因此依據警察職權法將謝女帶回警所查證身分，並捺印指紋。最後才識破謝女身分，訊後警方將她依據「違反台灣地區與大陸地區人民關係條例」移送地檢署。