24歲男吸毒染愛滋…軟網國手夢碎 家人大義滅親

2017-10-15 00:30

〔記者王捷／台南報導〕24歲洪姓男子國小時軟式網球好手，在台南表現突出，上體育大學後疑似球技無法突破，竟自甘墮落染上毒癮，甚至從男性性伴侶身上感染愛滋病，最後國手夢碎回鄉，卻不思振作找工作，反而躲在家裡吸毒，家人看了傷心欲絕，14日晚間「大義滅親」向警方舉報，警方在洪男房間起出K他命及疑似陰莖造型的不明藥丸，訊後將他依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

洪男從小就接受軟網訓練，在全國小、中學比賽都能看見他的身影，國小時拿到台南市議會舉辦的網球比賽冠軍，轟動一時，是學校的驕傲。但高中以後，就很少看見洪男參加全國比賽，疑似當年就走上歹路。

大學時，洪男疑似因為技術無法突破，加上有同性戀傾向，遭到周邊朋友歧視，雙重打擊下，它開始吸毒，甚至感染愛滋病，讓他離開北部傷心地。

洪男回家，看到過去的獎盃還放在房間裡，心情失落，失業了將近一年，過得相當頹廢，每天吸毒晚歸，愛打扮的他嚮往美髮業，好不容易重新振作，最近在母親的美容院幫忙，卻離不開毒品，吸毒後精神情緒暴躁，讓家人再也支持不下去，忍痛向警方舉報。

警方到場後，見洪男一整個頹廢，在他房間查扣了安毒吸食器與一小包毒品，還有5、6陰莖造型藥丸，訊後將他依毒品危害防制條例罪嫌送辦

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