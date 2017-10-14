騎機車對阿姨襲胸 這匹狼的下場超悽慘...

2017-10-14 23:46

〔記者王捷／台南報導〕李姓男子9月底騎機車上班途中，看見一名40多歲的婦人，雖然婦人身材沒有特別勻稱、穿著也相當保守，卻引來李男色心，騎車上前對著婦人的胸部亂抓一把，接著快速飆車逃逸；警方透過車牌發現，李男是騎著妻子的機車犯案，因此先通知了妻子到警所製作筆錄，一聽到先生犯案，李妻臉色一陣鐵青，不久後李男也面帶愁容的到案，不曉得該如何面對妻子。

40多歲的婦人早起運動，直到早上7點多時，才走路返家，豈料正好被在上班途中的李男盯上，李男騎車到婦人旁隨即伸手抓胸，婦人受襲後相當憤慨，但徒步追不上李男的機車，氣得直接到警所報案。

警方從監視器畫面中發現，婦人穿運動長褲、T恤穿著沒有特別暴露，李男也沒有特別鎖定婦人，疑似是隨機犯案，在光天化日下的大路邊就對婦人襲胸；李男逃逸後，警方循線追查車牌，沒想到車主竟然是女性，由於監視器模糊，加上帶著安全帽，起初警方還以為是「女狼」，因此傳喚李妻。

沒想到李妻到案後看到監視器畫面，臉色一陣鐵青、沉默許久，直到最後才對警方稱，畫面中襲胸的男子就是自己的丈夫，警方幾次打電話給李男，都沒有回應，拜託李妻返回通知丈夫到警所說明。

不久，李男滿臉愁容到案，向警方供稱是一時衝動才會犯案，訊後警方將李男依性騷擾防治條例移送法辦。