彭于晏的槍？男擁土耳其「小衝鋒」 稱槍主被剋死寄放

2017-10-15 00:01

〔記者王捷／台南報導〕高雄警方9月底查獲一把土耳其制式自動手槍ZORAKI 925，正好與電影《媚公河行動》男主角彭于晏拿的槍枝同款，名稱又冗長，警方為了好記，就叫它「彭于晏的槍」。沒想到，14日台南警方疑似也查獲一把「彭于晏槍」，目前正在鑑定，持有者黃姓男子被逮後喊冤，自稱槍是安平綽號「阿明」的男子所有，但「拿到槍後心臟病發死亡」，所以槍枝先寄放在他這！

9月底發生一起槍擊案，警方循線追查到開設汽車保養廠的劉姓男子，線報供稱劉男擁有大批槍枝，身邊起碼就有10支制式或改造手槍，但警方持搜索票到劉男的工廠裡裡外外抄過一遍，卻沒有發現軍火。

30多歲的劉男沒有前科，見到警方到場累得滿身汗，直接嗆明說，他的確有一把槍，但槍是黃男寄放，藏在警察絕對抄不到的地方，除非警方願意逮捕黃男，他才願意說出來。

警方答應後，劉男才直指一輛正在保養的車子，果然在駕駛座底下，發現一把疑似土耳其制式手槍。

這把土耳其制式手槍，子彈比常用的90手槍小，雖然外型如同一般手槍，但連發機能相當強，除了彭于晏在電影中拿這款槍，意外得到「彭于晏的槍」這個別稱，它又有「小衝鋒」的稱號！

警方調查槍枝公司的網站，發現沒有符合型號的槍枝，不過，類似型號的槍枝連發速度，一秒鐘最多能射出20發子彈，外型十分相似，做工也相當細膩，警方懷疑這是制式手槍，目前正在送驗中。

劉男被逮後，警方又通知黃男到警分局說明，黃男到案後坦承槍就是他持有。至於為何持有槍枝？黃男自稱是因為覺得好看，想要蒐藏，而且當初是「阿明」子花了16萬元購得，暫時先寄放在他這裡，豈料，阿明拿過槍枝後，就死於非命。警方訊後，將劉、黃兩人依槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。