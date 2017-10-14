毒害入侵山區偏鄉？春日所員警 連3天逮毒蟲

2017-10-14 22:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮分局春日派出所所長陳義勇曾是偵查隊小隊長，本週他發揮刑事專長，率同仁連3天查獲毒品案件，甚至還鷹眼認出毒品通緝犯，但這也讓人擔憂，吸毒惡習是否已逐漸漫延到純樸的山區。

枋寮分局的春日派出所已接近山區，轄區有大漢山、浸水營古道等高海拔地區，陳義勇日前與警員陳冠名執行巡邏勤務時接獲報案，轄區有間KTV有包廂深夜吵鬧，妨害安寧，他們一進入包廂，就發現22歲戴姓嫌犯神情緊張，不斷顧左右而言他，刑警出身的陳義勇盤查時腦中立刻浮現通緝犯的臉孔，經查，戴嫌果然就是通緝3年的逃犯，立馬逮捕歸案。

春日所隔天則循線跨轄至佳冬鄉查獲毒品通緝犯26歲童姓男子，童嫌一見警方到來，立刻爬腿狂奔，爬上棲身處的4樓想脫逃，陳義勇以溫情喊話突破心防，童嫌也乖乖歸案，警方並在他的住所起獲安非他命毒品吸食器1組。

原以為純樸山區能歸於平靜，不過，陳義勇接著又帶領巡佐陳延專、警員陸清松、郭進元、陳冠名5人拂曉出擊，持搜索票到轄區一處民宅搜索，查獲38歲羅姓男子持有毒品安非他命0.15公克及吸食器1組，依毒品危害防制條例移送偵辦。

枋寮分局說，近年來，地方治安會議都有鄉親反映毒蟲進入山區躲藏，甚至定居，情形有增加趨勢，警方將結合民間力量，共同防堵毒品入侵偏鄉。

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