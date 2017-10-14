10/14 今彩539頭獎開出1注！大福彩、大福獎均摃龜

2017-10-14 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月14日）開獎的第106000082期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000246期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金1000萬元，由新竹縣橫山鄉內灣村中正路17號的「內灣投注站」開出。

第106000082期大福彩中獎號碼為：「02、06、11、15、31、33、40，特別號20」，頭獎摃龜；貳獎共4注獲得，每注可得25萬元；參獎共122注獲得，每注可得4000元；肆獎共1445注獲得，每注可得400元；普獎共9299注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共20注獲得，每注可得10萬元。

第106000246期今彩539中獎號碼為「02、13、35、36、39」，頭獎1注獲得，可得1000萬元；貳獎共165注獲得，每注可得2萬元；參獎共6306注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬9140注獲得，每注可獲得50元。

第106000246期39樂合彩中獎號碼為「02、13、35、36、39」，四合摃龜；三合共207注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8736注中獎，每注可得1125元。

第106000246期3星彩中獎號碼為「342」，正彩共14注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000246期4星彩中獎號碼為「7109」，正彩共5注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」