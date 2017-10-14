為了1杯豆漿再三逼問店員 男子遭毆成腦震盪

2017-10-14 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕去年年底，一名孫姓男子於台南某間早餐店吃早餐時，覺得豆漿味道很怪、杯底還有黑黑的不明沉澱物，質問店家後店員為他換了杯豆漿，並解釋那是「胡椒粒」；但孫男不買帳仍再三逼問，惹毛了後方也在用餐的吳姓男子，怒問：「你有完沒完？」並朝孫男扔鐵盤、大打出手後還將他抱摔在地。孫男送醫急救後有腦震盪情形，台南地院本月5日依傷害罪判處吳男有期徒刑3個月，可上訴。

孫男當天覺得店家豆漿味道很怪、杯底還有黑黑的東西沉澱，遂向店家詢問。店員解釋那是「胡椒粒」但孫男不買帳，店員並換了杯新的豆漿給他。但孫男仍鍥而不捨瘋狂逼問、店員不耐煩說「去衛生局檢舉啊」，後方1名正在用餐的吳男也「凍未條」，遂抄起鐵盤扔向孫男、2人一言不合大打出手。

吳男先出手揍了孫男1拳、孫男擋住後抱住對方，沒想到他又朝臉再來1拳，並把孫男抱起來摔到地上；孫男昏倒後抽搐伴有嘔吐情形，店家趕緊打119救命。經醫師診斷，孫男有頭部外傷併發腦震盪、顏面挫傷及眼眶瘀血。

事後吳男辯稱對方鬧事在先、否認自身犯行，且認為孫男的腦震盪未必是打架所致；但判決書指出，吳男沒有理性處理問題，反倒持鐵盤丟擲並毆打對方成傷，因此「所為應予非難」。且吳男於犯後否認犯行，至今仍未與孫男達成民事和解，因此台南地院處吳男有期徒刑3個月，可易科罰金，全案仍可上訴。