蒙古貨船彰化擱淺 抽油避免汙染、1個月內就地解體

蒙古籍的貨船「聯合36」昨日擱淺在彰濱工業區外海，今天已完成抽油作業。（圖由航港局提供）

2017-10-14 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕一艘蒙古籍的運貨船「聯合36」在昨天駛經彰化縣西鄉塭仔漁港外海，由於強風暴雨侵襲請求協助，最後擱淺在彰濱工業區線西區的肉粽角海岸。而海事業者也於今日下午完成對該貨船抽取柴油及各向清理作業，以免汙油外漏傷害附近海洋生態。

根據《中央社》報導，這艘總噸位499噸的「聯合36」，船齡已有17年。昨日向航務相關單位發出請求訊號，不久船身就擱淺在彰濱工業區線西區附近海岸，雖然整體外觀看上去大致完好，但船東表示，在擱淺時因為大浪礁石關係，船底可能已經受損。於是交通部航港局中部航務中心協同海巡署等相關單位決定由海事業者在今天上午展開抽取貨船內柴油的工作，以免外漏。

雖然今天天候仍舊惡劣，但業者仍按原定計畫展開作業，也於今日下午完成各項進程，共抽除了10噸柴油及約5噸污油水。彰化縣環保局長江培根也表示，目前暫時沒有污染外海環境的疑慮，而交通部航港局原定今天由海事公司拖救貨船，但經過評估擔心風險太高，於是決定在未來1個月內，以拆解的方式將貨船就地解體，把對海洋環境的衝擊傷害降至最低。