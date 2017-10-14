命運大不同…台南1週2公車司機身體不適釀意外 1死1救回

2017-10-14 18:55

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南一週發生兩次公車司機身體不適，車開到一半造成意外，司機一死一救回，命運大不同，令人不勝唏噓！

9日，新營區興南客運李姓司機公車撞證券行，車上6名乘客輕傷，李男到院前無呼吸心跳，送醫後成功搶救回來，恢復狀況良好，已從加護病房轉普通病房。但今日中午府城客運40歲蘇姓司機，到院搶救後仍回天乏術。

蘇姓司機中午駕駛公車，行經中正北路，轉進新行街後，因身體不適減慢車速，整個人趴在方向盤上，擦撞停在路旁兩輛小客車，幸好車上無乘客，小客車車主見狀趕緊報案，蘇姓司機被送往永康奇美醫院後，下午二點多仍宣告不治身亡。

奇美醫院說，蘇男送醫時已無意識，到院前心肺功能停止，持續搶救約50分鐘，仍宣告不治。急救醫師林宏嶽說，從蘇男的胸腔X光片觀察到，心包膜有明顯積水。奇美醫院心臟外科醫師吳南鈞指出，心包膜積水是「結果」，且不會快速造成死亡，但會有氣喘狀況，因此研判蘇男身體早有警訊，只是一直被忽略，真正死因仍待檢查官相驗。

府城客運說，蘇姓司機在公司工作3年多，平日工作認真，12日當天有休假，13日下午6點收班，14日上午6點才又上班，休息時間足夠，駕駛員出勤前一定作酒測、血壓、體溫等相關健康檢查，蘇男也無異狀。平日公司有規定員工一年一次健檢，費用由公司全額付擔，最近一次健檢是9月，但蘇男並沒有到醫院檢查，未來會再加強員工健檢落實。

交通局長林炎成說，一週發生兩次公車駕駛身體狀況而引發意外，會再要求客運公司落實員工工時、排班調度及健檢，但不會特別編列客運司機健檢預算，每年已有補助客運業者千萬費用，因此，員工健檢應由客運公司付擔。