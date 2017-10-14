布袋大排驚見浮屍 遺體腐爛身分待查

2017-10-14 18:39

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮東港里排水今天下午3點多有民眾發現一具疑似人體物體，載浮載沈，趕緊通報消防局；救援人員到場將人體打撈上岸，確認該名男子已死亡，警方通知家屬到場確認，但因遺體已腐爛發臭，尚未確認身分。

警方調查，男子目測約50餘歲，身上有證件，通知家屬到場，但因落水多日遺體已腐爛發腫、發臭，難以辨認，家屬也不確定身分，尚待調查。

警方勘查，男子身上並未有明顯他殺跡象，初步研判是失足落水，確切死因明天將由檢察官與法醫相驗確認。