「我是一片孝心」男帶80歲老父上賭場 一起抓回警局

2017-10-14 18:15

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名31歲的張姓男子日前在蘆洲永安南路的鐵皮屋經營仕九賭場，警方巡邏發現該處出入複雜，派員埋伏蒐證，前日下午一舉破獲，將負責人及賭客共25人帶回偵訊，其中還發現父子檔賭客，40歲的江男帶著80歲的老父上賭場，警方詢問，江男還大喊冤，直說：「我也是一片孝心，為了預防父親老人癡呆才帶他賭博。」

警方查緝後共查獲25人、連同查扣賭具、賭金123萬6150元、抽頭金23萬8000元以及6支監視器，訊後依法裁罰賭客，並將張男及把風的黃姓男子依賭博罪嫌送辦。