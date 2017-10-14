刑警喬裝五月天歌迷 網緝演唱會黃牛

2017-10-14 17:07

〔記者吳政峰／台北報導〕張姓女子去年搶到3張炙手可熱的五月天演唱會門票，翻倍轉賣給網友，未料網友是喬裝成歌迷的刑警，當場被依違反「社會秩序維護法」開罰8000元。張女不滿，主張臨時有事無法觀賞才轉賣，提告抗罰，但士林地院認定她未依原價售出，屬有圖利意圖的「黃牛」，判她敗訴。

張女去年與兩名朋友相約看五月天演唱會，11月5日準時上網搶票，成功訂得3張，總價共9840元，沒想到朋友臨時有事，無法成行，只好上網轉售。

張女12月14日透過臉書社團尋找買家，表明每張票費用為原票價加上代購費1500元，一名陳姓臉友主動表達購買意願，以3張共1萬4340元成交，雙方相約隔日於大橋頭捷運站出口面交。

到了面交日，陳姓臉友突然告知張女「3張票以2萬1000元轉賣其他人」，但有事無法到場，請張女直接到捷運站出口和對方面交，事成後扣除門票成本，他拿5600元，張可拿5560元。

張女不疑有他赴約，一手交錢一手交貨時，對方突然表明真實身分是北市刑警大隊刑警，將她帶回警局問訊，並依違反社維法裁罰8000元，連帶查扣3張門票當證物。

雖然張女辯稱臨時有事才無法成行，但法官發現張女刊登求售廣告寫著「代購費」，足證門票非供自用，且她不過在網路上搶訂演唱會門票，所換取轉售代價竟達5560元，具有圖利意圖，已違反社維法第64條。

法官解釋，社維法裁罰的「黃牛」的目的，是為了避免影響他人購票機會，造成價格哄抬，損害消費者權益，而現今交易型態改變，演唱會門票多可上網購買，網友搶票後再以高價轉售，亦屬「黃牛票」。

律師李慶峰表示，民眾如臨時有事，必須轉讓運輸或遊樂票券時，注意應以「原價」或「降價」求售，千萬不可高於原價，以免觸法。

另網路常見的「代購幫」，他們以「原票價＋跑腿費」幫委託人購票，雖然價格較高，但票券歸屬於委託人，非供他們自用，李慶峰認為較無違法疑慮。