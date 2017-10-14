國道4號工安意外！工人摔落1死2傷 勒令停工

2017-10-14 17:22

〔記者李忠憲／台中報導〕國道4號神岡交流道區內聯絡道工地傳出工安意外，造成1死2傷！承包商3名工人站在橋梁工程模板組上，模板組疑似未做好固定傾倒，3人從4公尺高摔下，潘姓工人傷重不治，陳、彭2人則多處骨折，目前在加護病房觀察。勞檢單位發現施工程序有瑕疵，除了要求停工改善，也將依《職業安全衛生法》開罰。

兩人從4米高墜地 多處骨折

神岡區國道4號神岡交流道區內聯絡道正在趕工中，12日上午11點左右，61歲工人潘金鐘與74歲陳姓、61歲彭姓工人裝設護欄時，疑因腳踩的模板未鎖，傾斜滑動，3人從4公尺高摔下。

胸撞鋼樑落安全網 1人不治

陳、彭2人雖跌落4公尺下的平地，全身多處骨折，但經送醫治療後保老命，目前住加護病房觀察中。潘男就沒這麼幸運，他跌落在2公尺下的安全網上，胸部卻撞上鋼樑，送醫急救仍宣告不治。

目擊的邱姓同事說，他看到他們3人腳踏的模板組往前倒，潘男一直抱胸喊痛，其他同事見狀立刻上前剪破護網，將他救下，由工地吳姓負責人開車送醫。

工程包商吳姓負責人向警方說，工地偏僻，怕救護車找不到，就和同事用公司的車將3人送醫。工地已經裝了很多塊模板，就單獨那一塊掉落，不知道原因。

神岡交流道聯絡道 勒令停工

勞動部中區職業安全中心說，經查發現模版組未固定在支撐鋼樑上，3人上去造成模板組重心偏移傾倒，施工程序確有瑕疵。已要求停工改善，檢查合格才能動工，也將依《職業安全衛生法》，開出6萬至30萬元罰單。等調查報告出爐後，若相關人士有過失，將依法送辦。