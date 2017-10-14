熱情不減 中市烏日溪尾大橋健行雨中起步走

2017-10-14 16:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕雖然下著雨，由烏日區公所主辦、市議員吳瓊華與多個里辦公室協辦的「106年烏日區溪尾大橋生態環境健走巡禮」今天仍然照常舉行，由於是公所第一次辦理溪南健行，很多民眾都不願放棄機會，吸引近千人參加，欣賞雨中的烏溪之美。

烏日區公所每年都會舉辦健走，今年因為溪尾大橋通車一週年，因此特地安排溪尾大橋的健行，區長林峰輝一號召，市議員吳瓊華及螺潭、北里、南里、溪壩、東園、溪尾等里辦公處加入協調，還有多個民間團體者也熱情參與，消息一傳出，1200個名額很快就滿了。

台中市從昨晚下起雨，今天上午仍持續下著，眾人還擔心可能來的人不多，但今天上午安排在螺潭里順天宮集合，仍有高達千人報到，眾人熱情不減，穿著雨衣，撐著雨傘愉快的走著，讓公所相當開心。

今天的活動，除了公所自籌經費，還有市議員吳瓊華向環境保護局爭取經費及向工商團體籌款，讓活動得以順利進行，現場準備了1000多人份的早餐、擦汗的毛巾、礦泉水、遮陽帽及環保袋於出發前發放給民眾。讓參與此次的活動，身心靈都獲得滿足。

林峰輝表示，適逢溪尾大橋通車一週年，加上溪南很少辦大型活動，今年便決定在溪尾大橋辦健行。

吳瓊華表示。透過此次活動邀請民眾出來走走，感受「國家級」的溪尾大橋晨曦之美，現場也發現參與報名的人員有5歲的小朋友以及96歲的阿嬤也一起來健走，精神奕奕全程參與，令人相當感動。