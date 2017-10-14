81歲台北嬤迷路台中 警方人臉辨識系統超強大找回家人

2017-10-14 15:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕警方的人臉辨識系統發揮功能，幫迷路的阿嬤找到家人。

中市霧峰分局四德派出所所長林崎嵩與警員張國昌，日前晚上8點至10點服巡邏勤務時，接獲勤指中心通報，在霧峰區福新路台中客運站，有一位剛下車的老婦人吵著要回台北，便前往了解，看到一位反戴紅色鴨舌帽的阿嬤，嘴中唸唸有詞，詢問名字卻不願告知。

據公車司機表示，老婦人是從崇德路上車，當公車回到霧峰台中客運總站，老婦人竟說，「你怎麼載我到這裡來，我要回台北」，司機先生跟婦人講了半天，不得不報警。

警方便把老婦人帶回四德派出所，張國昌詢問老婦人的相關資料，但老婦人都不願透露，一下子說家中住在石牌，一下子又說住在別處。警方只好使用人臉辨識系統，但當要拍照進行辨識時，老婦人又一直閃避鏡頭，直說「我又沒犯法為什麼要拍照」，一直背對著警方，讓警方好氣又好笑。

經張國昌努力不懈及林崎嵩在旁不斷分散其注意力後，終於成功辨識出老婦人的資料，得知老阿嬤姓蘇，81歲，家住在台北市的北投。

警方立即聯絡家屬，家屬驚訝表示，其母親自當日早上7時許自北投出門後未歸，因為母親是第一次發生類似情況，因此家人正為此焦急不已，直到接獲通知，心中大石才放下，但十分疑惑為何母親會由台北市坐公車來到舉目無親的台中市。

他很慶幸母親在台中客運站未隨其他旅客離開，後為站務人員發現報警，才能安然返家，非常感謝警方幫忙。

據了解，老婦人從台北上車後，隨著乘客上上下下，輾轉換了不同的公車，竟轉到台中來，讓警方相當吃驚。

警方提醒，若家中老人有走失之虞，可以將年籍資料、聯絡方式寫在小卡片上，隨身攜帶或繡在衣物明顯處，另外可聯絡各地方政府社會局辦理愛心手鍊，透過愛心手鍊上的編號，可以聯絡家屬，讓老人家安心返家。