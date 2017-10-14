女登山客疑高山症昏迷 警消馳援中

2017-10-14 15:09

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市消防局昨晚9點多接獲宜蘭縣消防局轉報，有一支12人登山隊12日從武陵農場進入攀登品田山，其中一名45歲梁姓女隊員昨晚出現失溫、意識不清狀況，急需協助。

梨山消防分隊長曾建智立刻率員上山救援，今天早上9點再到品田山三角點接觸患者，發現她意識模糊，除先採人力搬運將她送至新達山屋，同時也向空勤總隊申請直升機吊掛支援。

由於今天天候不佳，雲層太厚，無法出動直升機。搜救人員決定先採人力搬運下山，以免症狀加劇；若天氣好轉再請直升機協助，掌握黃金救援時間。