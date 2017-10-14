3P性交易設局仙人跳 南警掃黑逮治平對象

新營分局破獲暴力討債集團，起出犯罪證物。（記者楊金城攝）

2017-10-14 14:38

〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局執行掃黑專案，逮捕2名治平對象，其中善化27歲李姓男子和30歲妻子涉嫌在網路聊天室以3P性交易為幌子，設局仙人跳詐財，被提報治平對象檢肅到案。

緝捕到案的2名治平對象是新營分局提報的暴力討債集團首惡趙姓男子、善化分局提報的李姓男子。趙嫌除糾眾暴力討債，還經營六合彩、網路簽賭、放高利貸。

另一治平對象李嫌和30歲妻子在網路刊登訊息以3P性交易為餌，宣稱女子年輕貌美，結果是設計仙人跳恐嚇詐財，竟有9名被害人上當，一見李妻姿色平平，查覺有異，已來不及抽身，被恐嚇交出2至4萬元花錢消災。警方逮捕李嫌夫婦等5人到案，依恐嚇取財、槍砲、毒品及組織犯罪等移送法辦。

掃黑行動不再像過去要全國警方同步執行，縣市警察局現在可以因地制宜規劃自辦掃黑專案，台南市刑警大隊副大隊長林郁誌說，為強勢打擊不法，淨化府城治安，南市警局自10月11日起連續5天執行掃黑肅毒專案，採取「同步擴大臨檢」與「區域閉鎖路檢勤務」來對外封鎖聯外道路、對內重點全面掃蕩，共檢肅治平專案首惡2人、共犯19人到案、查獲槍砲案2件2人、網路詐欺2件6人、其他刑案32件32人及通緝犯10人 、查獲違反毒品危害防制條例49件49人，績效不錯。