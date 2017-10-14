5000元買手機竟收到「面紙盒」 賣家詐欺慣犯判1年2月

2017-10-14 14:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市前科累累的男子吳瑞芳，去年在臉書社群「全台二手機交易網」，刊登販售二手手機的訊息，康姓男子洽商後，願意以1萬元買吳男的二手手機，並先匯款5000元當訂金，不料，收到的竟是「面紙盒」1個，吳男雖趕緊跟康男和解，並坦承犯行，但台中高分院仍認為，吳男有多項詐欺前科紀錄，素行非佳，依據詐欺罪判處徒刑1年2月，5000元的不法所得宣告沒收，可再上訴。

判決書指出，吳男從2011年起，就有違反藥事法等前科記錄，另外，他在去年6月與7月間，又有假裝買手機，約賣家面交時，他拿了手機，尚未付款就開車離去，以及約賣家面交買手機，偷偷把包裝盒內的手機偷走，調換成假的展示機，再以忘記帶錢包為由離去等偷竊與詐欺行為（各判處4月徒刑，可易科罰金）。

去年2月12日，他在臉書「全台二手機交易網」用「Jerry Feng」帳號，刊登賣二手手機的訊息，當天下午康男見到訊息，向吳男洽商購買，雙方約定1萬元成交，康男頗為謹慎，希望能先付一半訂金，餘款等收到手機確認無誤後再行付款，不料，康男匯款5000元，第三天卻收到1個「面紙盒」，氣得向警方報案，吳男坦承犯行，台中地院依詐欺罪判處1年2月徒刑。

吳男得知自己必須入獄服刑，趕緊與被害人康男和解，並上訴台中高分院，他改口說，自己並未詐欺，他確實有一支二手手機要賣，但原本要賣給康男，卻又因故另外賣給朋友，才沒有依約定賣給康男，不過，台中高分院認為他寄送「面紙盒」給對方，詐騙的犯意很明顯，不採信他的瞎扯之詞，維持1年2月徒刑，5000元不法所得沒收，全案可再上訴。

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