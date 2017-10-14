歹路毋通走！ 毒蟲同條路上又栽警手裡

2017-10-14 14:05

〔記者黃建華／高雄報導〕陳姓毒蟲一個多星期前，才在文橫路上遭前鎮警分局查獲毒品，沒想到，衰神上身，前天又在同一條路上被新興警分局攔檢，陳嫌雖刻意保持鎮定，卻因員警在他的機車車廂中發現有女用錢包，相當可疑，而遭查獲裡面暗藏毒品，再度栽在警方手裡。

新興分局五福二路派出所所長潘宏炎前天巡邏時，在新興區文橫青年路口，發現一名陳姓男子（33歲、有毒品前科）一邊騎車一邊使用手機，而將陳男攔停盤查。

警方盤查時發覺陳男面容憔悴，又有多項毒品前科，在經得陳男同意後，警方檢查陳男車廂內是否有違禁物品。

陳男一口答應，打開車廂讓警方檢視，對於警方問話更是談笑自如；陳男機車車廂內堆滿雜物，但所長潘宏炎一眼便發現，車廂內有一個女子錢包明顯異常。

潘宏炎事後表示，當時他心想，一個不修邊幅的男生，怎麼會在車廂內放一個女性的錢包？果不其然，當員警詢問陳男錢包內裝有何物時，陳男表情驟變，原來錢包內藏有第二級毒品安非他命跟吸食器。

員警將陳男帶回派出所偵辦後，陳男坦承毒品是在苓雅區某夜店向人購得，並表示，其實自己一個多禮拜前，在文橫路上也遭前鎮警分局查獲毒品，沒想到事隔數天，又在同一條路遭新興警分局查獲，忍不住大嘆倒楣；員警偵訊後，將陳男依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

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