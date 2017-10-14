小黃闖紅燈害騎士摔車 轉彎離開下場是.....

2017-10-14 13:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市梁姓計程車司機，於西區三民路與民生路口闖紅燈，行經路口的廖姓機車騎士嚇一跳，緊急煞車倒地受傷，不料，梁男逕自轉彎後離去，並未下車察看，廖男報警後，警方找到梁男，他辯稱當時是載著傷患要就醫，之後又改口說是機車騎士自摔，與他無關，廖男雖僅有手部擦傷輕傷，但梁男卻觸犯1年至7年的肇事逃逸罪嫌，被警方函送法辦。

中市警局第一分局交通分隊上月25日接獲通報，指西區三民路與民生路口發生交通事故，警員邱建瑋到場後發現只有廖姓機車騎士在場，廖男說，他行駛至路口時，因閃避闖紅燈的計程車而摔車倒地，對方並未停車查看即離去，所以他沒看到車號，邱員隨即調閱周邊監視器，比對發現梁姓男子涉案。

梁男（42歲）被傳喚到案時，向員警喊冤說，他有看到機車倒地，但是因為趕著載乘客到仁愛醫院就診，所以才沒停車，員警卻打臉說，台中醫院就在案發地前方，堪稱近在咫尺，如果民眾真有疾病，就近診治即可，就算是急症要轉診，也應該由救護車轉送。

另外，監視器也顯示，計程車原本沿三民路闖紅燈直行往南，看到機車倒地後，隨即右轉民生路往西，如果真要載客去仁愛醫院，應該一開始就右轉才對。

梁男又改口說，是機車自摔，他認為沒有撞到機車，所以才沒停車，員警卻又說，交通事故並非侷限於一定要兩車發生碰撞，只要駕駛行為和事故發生間有因果關係，就可能與事故有關，更何況機車是因為閃避計程車闖紅燈才會倒地，還是得按照規定處理，將他依肇事逃逸罪嫌法辦。

警方表示，此案廖男只有手部擦挫傷，送醫診治後並無大礙，但梁男卻是觸犯1年至7年的肇事逃逸罪，提醒民眾，如果發生車禍，切勿自認沒事就逕自離開現場，事後恐會被追訴肇事逃逸罪而後悔莫及。