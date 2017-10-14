87分不能再高了！通緝犯臉書大頭照換高市刑大LOGO引警注意被逮

2017-10-14 12:41

〔記者黃建華／高雄報導〕外號「崩仔」的通緝犯陳長生，在逃期間擁槍自重，還白目把臉書大頭照換貼「高雄市刑警大隊LOGO」的圖片，公然挑釁警方，友人譏笑他「北七（白癡）」、「很有事嗎?」引來警方注意，循線查出陳是通緝要犯，昨在陳嫌匿居的女友住處大樓停車場將他逮捕，起獲2把改造槍械、安毒。

高市刑大偵二隊四分隊指出，落網的陳嫌（26歲）綽號「崩仔」，目前因妨害兵役、毒品案分遭橋頭地檢及橋頭地院發布通緝在案，逃亡期間，由吳姓女友出面承租門禁管制嚴格之大樓套房供陳藏匿，陳涉嫌改造槍械，日前卻在Facebook將大頭照換貼刑大LOG圖片，挑釁刑大意味濃厚，但邪不勝正，反而引來高市刑大的注意，暗中佈線查出他是通緝犯，展開追捕。

警方調查，陳嫌逃亡期間與人發生債務糾紛，隨身攜帶改造槍彈防身，且代步的自小客車內另藏1把槍，外出隨時攜帶雙槍，警方為避免陳嫌掏槍拒捕，可能爆發槍戰，昨持橋頭地院搜索票重兵佈署在陳嫌租住處大樓地下停車場埋伏，趁陳與女友準備外出用餐剛步出電梯之際，一湧而上，將猝不及防的陳嫌制伏，當場起獲手槍2把、子彈7顆，隨後並押解陳嫌在租住處起獲改造槍械工具、半成品1批，另查扣二級毒品安非他命1.25公克等證物。

陳嫌一度還辯稱「毒品是假的，被人騙了!」遭警方揶揄「只有你騙人，還沒聽過你會被騙」。全案訊後，將陳嫌依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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