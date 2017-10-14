台2線拖板車摔落4米深懸崖 駕駛命危

2017-10-14 12:33
拖板車疑因車速過快，翻落路旁懸崖。（記者林嘉東翻攝）
〔記者林嘉東／新北報導〕一輛拖板車今天上午11時許，在新北市貢寮區台2線113.5K處，疑車速過快，失控掉落4米深懸崖，板車壓住曳引車頭，造成30歲駕駛受困。
新北市第六救災救護大隊貢寮分隊消防員趕抵花了半小時將他救出時，已無呼吸心跳，送貢寮保健站急救中。
拖板車疑車速過快，失控掉落4米深懸崖，板車壓住曳引車頭。（記者林嘉東翻攝）
板車壓住曳引車頭，造成30歲駕駛受困。（記者林嘉東翻攝）
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拖板車疑因車速過快，翻落路旁懸崖。（記者林嘉東翻攝）
〔記者林嘉東／新北報導〕一輛拖板車今天上午11時許，在新北市貢寮區台2線113.5K處，疑車速過快，失控掉落4米深懸崖，板車壓住曳引車頭，造成30歲駕駛受困。
新北市第六救災救護大隊貢寮分隊消防員趕抵花了半小時將他救出時，已無呼吸心跳，送貢寮保健站急救中。
拖板車疑車速過快，失控掉落4米深懸崖，板車壓住曳引車頭。（記者林嘉東翻攝）
板車壓住曳引車頭，造成30歲駕駛受困。（記者林嘉東翻攝）