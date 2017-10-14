拖板車打滑自撞護欄翻落邊坡 駕駛已無生命跡象

2017-10-14 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕新北市貢寮區今上午11時左右，1輛拖板車行經濱海公路（台2線）時，疑因天雨路滑，車輛衝撞護欄，整台車掉落邊坡，車內駕駛被救出時，已失去生命跡象。

事發當時，這輛拖板車原行駛於濱海公路上，未料竟在113.5公里往基隆方向的轉彎處，衝破一旁護欄，翻落4公尺深邊坡，整台車「四腳朝天」，後方拖板壓住車頭，警消獲報隨即趕赴現場，將車上1名男性駕駛拖出車外，可惜已無心跳。

警方初步判斷，可能適逢下雨天，路面濕滑，才會導致這起意外發生，目前已進入調查階段，將盡快釐清事發緣由。

  • 新北市貢寮區今上午驚傳死亡車禍。（民眾提供）

    新北市貢寮區今上午驚傳死亡車禍。（民眾提供）

  • 據悉，拖板車駕駛被救出時，已無身命跡象。（民眾提供）

    據悉，拖板車駕駛被救出時，已無身命跡象。（民眾提供）

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