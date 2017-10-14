孫子欠債搶銀樓 阿嬤大罵「怎麼不好好做人」

2017-10-14 11:50

［記者謝武雄／桃園報導］家住桃園市八德區、25歲李姓男子，因為替人作保及賭博積欠10萬元債務，11日晚間跑到大園區中山北路上一間銀樓佯裝購買金飾，趁老闆不注意時，搶了金項鍊就往外跑，警方調閱監視器畫面過濾可疑車輛，掌握李男行蹤，昨天下午持拘票前往李男住處將他逮捕，起出做案時所穿的衣褲、球鞋，李男阿嬤獲悉孫子搶銀樓被逮，當場氣得大罵「怎麼不好好做人」。

警方表示，李姓男子為掩人耳目，還特別開車到大園尋找作案目標，11日晚間6點30分左右，選定大園區中山北路銀樓作為作案目標。

李姓男子在店內假裝有購買的意願，不斷試戴各種金飾，過了30分鐘左右，老闆家人走出店外要倒垃圾，將自動門打開時，李男立刻搶了桌上一盒金項鍊奪門而出，老闆等人雖立即跟出門外追捕，但仍被李男逃掉，李男倉皇逃逸的過程中，盒內的金項鍊散落一地，最後只搶走2條、價值約10萬元金項鍊。

警方到李姓男子八德家中將其逮捕到案，李姓男子阿嬤氣得大罵，為什麼要行搶、「怎麼不好好做人」，李姓男子才坦承因為替人作保及賭博欠債才行搶，至於變賣金項鍊所得的8萬多元已全數拿去償還債務，對於一時糊塗犯下的過錯相當後悔，全案於詢後依搶奪罪移送桃園地檢署偵辦。