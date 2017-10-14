豪雨襲台！2村3部落成孤島

2017-10-14 09:35

〔記者陳薏云／新北報導〕卡努颱風外圍環流及東北季風共伴影響，中央應變中心今上午8時舉行工作會報，由經濟部長沈榮津主持，他表示，中央氣象局自11日晚上10時起陸續發布豪雨特報，由於連日豪雨，北部及花東地區有較大雨勢，造成有8處積淹水、土石流事件1件及台7線93K崩塌，導致2村3部落成為孤島。

沈榮津表示，本次豪雨北部山區雖有較大雨勢，但及時雨使全台水庫的水情已有轉好的趨勢，石門水庫截至上午6時的累積雨量已達235毫米，估計約有7000萬噸進水量。並指示除持續加強水庫洩洪預警、河川警戒、降雨淹水警戒及防汛備料整備，同時監控河川水位狀況，並依氣象局發布降雨資料，預劃調度抽水機，掌握抽水站運作情形。

另外請農委會及內政部督導各縣市政府對於發布土石流警戒區域內之聚落，持續掌握降雨狀況，如有必要，則進行疏散撤離措施及收容安置工作。並請交通部加強搶通台7線，並協同縣市政府落實執行通行管制或引導民眾改行替代道路，以減少因災害造成之交通衝擊。

水利署指出，目前積淹水災情計8處，其中3處已退水，5處未退水（宜蘭縣冬山鄉2處、五結鄉2處及花蓮縣富里鄉1處）。

消防署則表示，豪雨來襲共發生5起救援案件，分別為13日桃園市復興區高義里色霧鬧39號對面雪霧鬧溪3民眾因溪水暴漲受困對岸上面無法過溪，後由消防隊協助平安脫困。13日宜蘭縣員山鄉浮洲橋附近1輛自小客因溪水暴漲無法通過，後平安脫困，14日花蓮縣台11線55.5公里附近土石流，已預防性撤離11民眾至豐濱鄉公所圖書館安置，無傷亡。14日宜蘭縣五結鄉錦草路家中淹水，2民眾受困，協助2民眾撤離至附近親戚家中，人員平安。14日宜蘭縣五結鄉錦草路路面淹水，2民眾受困車內，協助2民眾脫困並送回家中，人員平安。