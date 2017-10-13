金門火燒埔狂燒2萬平方公尺 縣府隨時啟動「遷村」

金門新塘、料羅村發生大火，漫天通紅火光，十分嚇人。（圖由讀者提供）

2017-10-13 23:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門東半島傍晚發生「火燒埔」，強勁的東北季風發威，狂燒近2萬平方公尺，不僅一度威脅附近海巡隊基地，幾度迫近新塘村、料羅村，天空火亮通紅，猶如當年國、共對峙時搶灘運補的漫天烽火。

縣府表示，火勢入夜後仍在燃燒，基於村民安全，已做好遷村準備，空勤總隊直昇機礙於風勢過大，需於明天才能飛抵金門滅火。

金門縣消防局傍晚5時25分受理金湖鎮新塘村雜草火災，評估風勢頗大，派遣金湖、金沙、金寧3鄉鎮消防車搶救，未料，火勢快速竄燒，由新塘草埔一路延燒至隔壁的料羅村，村民不時聞到臭味，「火苗隔著一條馬路就燒來了」，部分養牛戶趕緊將牛隻帶往安全地點，展開「撤牛」行動。

現場坐鎮的縣消防局長楊肅凱指出，至晚間10時左右，連同機場消防班及港消等友軍，共20輛水車投入滅火，縣自來水廠也加入調撥水源，林務單位調派8台挖土機開闢防火巷，起火原因仍待查，所幸天佑金門，未傳出人員傷亡。

楊肅凱表示，由於夜間風勢過大，估計申請的空勤總隊直昇機明天清晨才能抵金。

縣府表示，火勢雖距新塘、料羅村仍有一段距離，基於人命關天，已要求縣車船處調配公車，一旦有需要，立刻啟動「遷村」機制，將村民載往安全地點安置。

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金門新塘、料羅村發生火警，從遠處觀看已十分迫近村莊。（圖由網友提供）

金門新塘、料羅村發生大火，各地消防車馳往投入滅火行列。（圖由讀者提供）

金門消防隊員進入火場滅火。（圖由讀者提供）

金門新塘傍晚發生火警，火勢受東北季風影響，逐滅向外延燒。（圖由讀者提供）