怪賊半夜潛入香閨 裸體稱準備「開查某」

2017-10-13 23:05

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子潛入透天厝，但開門聲驚醒屋主葉男，葉男以為是兒子半夜起來，起身查看竟發現陳男在冰箱前仰頭罐牛奶，葉男冷靜輕聲喚醒兒子、女兒，躲在4樓報警，警方到達時，陳男躺在葉家女兒香閨，翻出了一大堆女性衣物，裸體躺在地上，辯稱跟人約好準備「開查某」（性交易），葉男得知後直呼，還好我女兒不在房間內，否則後果難以想像，訊後警方將他依竊盜罪嫌移送。

20多歲的陳男有毒品前科，疑似缺錢買毒，在13日凌晨3點左右，從防火巷爬到葉男的透天厝，從二樓陽台潛入，當時住在4樓的葉男聽到開門聲，覺得很奇怪，以為兒子醒來，從房間起身查看，竟看到陌生葉男在一樓廚房冰箱前仰頭罐牛奶，葉男立刻到3樓喚醒兒女，到他房間躲避。

葉男報案後，警方立即驅車趕到，但葉家大門深鎖，警員擔心打草驚蛇，凌晨3點多拜託與葉家連棟的鄰居開門，讓警員爬上頂樓，再進入葉男家中。

警方在葉家搜索，沒想到卻在葉男女兒房間內找到陳男，只見他裸體躺在地上，身邊都是葉家女兒的衣服，警方喝斥他不准動，上銬逮捕，並在他脫下來的褲子中找到揉成一坨坨的現金4000多元。

警方問到陳男，為何裸體躺在陳女家中？這時陳男辯稱，因為他跟人約好，準備在那裡「開查某」。葉男得知後直呼，還好當時已經叫醒女兒到自己房間躲避，否則後果不堪設想。

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