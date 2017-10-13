10/13 今彩539頭獎開出2注！大樂透頭獎摃龜

2017-10-13 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月13日）開獎的第106000086期大樂透，頭獎摃龜；第106000245期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金1000萬元，由基隆市暖暖區源遠路192號的「碇內彩券行」及桃園市平鎮區北勢里和平路154號1樓的「穩鑫鑫彩券行」開出。

第106000086期大樂透中獎號碼為：「05、08、23、34、44、46，特別號：16。」頭獎、貳獎摃龜；參獎共48注獲得，每注可得4萬6366元；肆獎共140注獲得，每注可得1萬219元；伍獎共2585注獲得，每注可得2000元；陸獎共3404注獲得，每注可得1000元；柒獎共3萬3811注獲得，每注可得400元；普獎共4萬4737注獲得，每注可得400元。

第106000086期49樂合彩中獎號碼為「05、08、23、34、44、46」，四合4注中獎，每注可得獎金20萬；三合共203注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4572注中獎，每注可得1250元。

第106000245期今彩539中獎號碼為「07、15、24、34、37」，頭獎2注獲得，每注可得1000萬元；貳獎共174注獲得，每注可得2萬元；參獎共6875注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬9174注獲得，每注可獲得50元。

第106000245期39樂合彩中獎號碼為「07、15、24、34、37」，四合共3注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共159注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6465注中獎，每注可得1125元。

第106000245期3星彩中獎號碼為「571」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000245期4星彩中獎號碼為「0357」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。