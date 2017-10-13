1歲兒疑洗澡溺死 母還供出伴屍吸毒

2017-10-13 20:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄地檢署偵辦鳳山1歲半男童命案，今晚複訊後有重大發展，男童母親林女供出，兒子在澡盆溺水CPR後3個多小時，就發現他已死亡，她害怕不敢報案，隔天晚上還吸毒，林女已坦承過失，是否涉嫌重罪遺棄致死，檢警仍在釐清。

林母已坦承供出案發原貌，雄檢今晚7點半左右訊畢，審酌後認無聲押必要，將她請回候傳。檢方排除男童被餓死，病死的部分也大幅減低，溺斃可能性升高。

檢警發現，男童肺部積水量可疑，而且林女對於餵食、照顧小孩說詞不一，無法合理交待案情，檢察官隨即指揮科技偵查組警察查閱林女手機，發現林女曾於10月6日1點33分左右，以手機搜尋「溺水急救處理」，今天再傳林女突破心防。

林女供稱，10月6日凌晨1點前，她幫兒子洗澡時，中途曾離開7、8分鐘去拿男童的衣服，並清洗衣服，回來後發現，兒子趴在深約41公分的澡盆溺水，尚有呼吸心跳，而且手仍抓著蓮蓬頭。

林女立即抱起小孩，以手機搜尋「溺水急救處理」，並參看YouTube影片自行實施CPR搶救，後來她認為兒子已沒事，陪伴約1小時後，就離開回自己房間休息，同天4、5點左右發現兒子已經死亡。

此外，林女也坦承於10月2日、7日有施用第二級毒品甲基安非他命，7日是在客廳吸毒，男童屍體置於臥房床上，但林女堅稱，10月6日時，毒品藥效已經消退，但是否會因此導致照顧子女能力減弱，檢察官已列入偵查重點，以釐清觸犯哪一條罪名。

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