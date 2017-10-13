獨家》陸戰隊打靶疑流彈誤傷民眾 廠內還發現4顆子彈

工業區（圖）包商疑遭流彈打傷。（記者黃旭磊攝）

2017-10-13 20:32

［記者黃旭磊／高雄報導］陸戰隊打靶疑似流彈誤傷民眾，軍方強調仍在調查，但消息指出，傷者送醫後，場內還發現4發同型長槍子彈，軍方到場撿回鑑識。

海軍陸戰隊九九旅昨天（12） 日上午6點到晚間9點，於林園靶場實施T91步槍實彈射擊訓練，1名侯姓包商員工遭流彈波及，送到小港醫院取出彈頭，軍方今晚不願證實為流彈，僅表示調查中。

小港警分局長黃文哲說，小港醫院於手術後通報轄區大林所，指稱民眾術後取出「長槍彈頭」，恢復狀況良好，軍警隨即前往關心。

員工形容「槍林彈雨」 怒斥軍方誇張

消息指出，廠家當時進行歲修，侯姓包商穿防塵衣時遭流彈擊傷右肩鎖骨，廠區距離靶場約1.5公里，現場還留有4顆同型長槍子彈，廠區員工以「槍林彈雨」形容當時狀況，怒斥軍方實在誇張。

海軍陸戰隊九九旅主任梁漢光今晚表示，第一時間到院探視，初步瞭解民眾為煉油廠包商員工，傷及肩胛骨，不確定為流彈所傷，全案交由高雄市憲兵隊、轄區小港警分局調查。

九一步槍有效射程400公尺，最大射程為2653公尺，軍方強調，平常彈道不會飛那麼遠。

梁漢光說，事發當時進行175公尺射擊練習，靶場位於駱駝山高位，工業區直線距離約1.5公里外低位，從沒發生過這樣個案，相關彈頭已由警方帶回釐清。

小港醫院醫務秘書莊傑翰表示，侯姓病人右肩鎖骨被流彈打傷，傷及右肺有氣胸狀況，手術時插管治療，術後狀況穩定，目前在普通病房休養。