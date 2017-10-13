客運司機5個月撞死2行人 賠280萬關半年

2017-10-13 19:25

〔記者楊國文／台北報導〕蔡姓客運司機去年在新北市4月撞死黃姓婦人，不料5個月後，蔡男駕駛客運在台北市沿公車專用道行經仁愛醫院路口時，因張姓7旬老翁突然闖紅燈快跑穿越行人穿越道，蔡男來不及煞停，將他撞死，蔡男案發後自首，並和客運公司共同賠償280萬給家屬達成和解，請求給予緩刑；高等法院今仍依業務過失致死罪判蔡男6月，不得易科罰金，也不得緩刑。還可上訴。

判決指出，去年4月晚間8時，蔡姓客運司機在新北市新店區撞死一名違規穿越馬路的黃姓婦人，被依業務過失致死罪判6月，得易科罰金18萬元。

不料，去年9月12日下午，蔡男駕駛客運沿北市公車專用道行經仁愛路三段、復興南路口時，張姓7旬老翁疑似為了趕上公車，突然闖紅燈快跑穿越行人穿越道，蔡男來不及煞停，將他撞死，蔡男向警方自首，並和客運公司共同賠償280萬達成和解，請求給予緩刑。

高等法院指出，蔡男雖然已賠償家屬、和解，但他是營業大客車司機，行經行人穿越道時，遇有行人穿越，無論有無號誌、交通人員指揮，或甚至有行人闖紅燈也罷，依道路交通安全處罰條例相關規定，蔡男均應暫停讓行人先通過。

此案中，雖然張翁闖紅燈違規在先，但蔡男未注意前方行人穿越道有行人，而將他撞死，也有過失，除觸犯業務過失致死罪外，同時違反道路交通安全處罰條例第86條加重刑責的規定，因法定刑已提高，因此不得易科罰金，今判蔡男6月徒刑，且不得易科罰金。