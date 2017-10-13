上廁所被關燈不爽 酒客大亂鬥1重傷

2017-10-13 18:48

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕頭份市一名34歲林姓男子，於11日凌晨與羅姓女友至市區和平路上一間Pub喝酒，三杯黃湯下肚後不勝酒力，由女友攙扶去上廁所，但因廁所燈疑遭人關掉，導致情侶倆不慎摔倒，林男懷疑是外頭4名酒客惡作劇關燈，遂與對方發生口角並爆發肢體衝突，林男遭毆受傷自行返家，白天才被家人發現已陷入昏迷，送醫搶救仍命危，警方昨晚已約談嫌犯到案釐清案情，並依傷害、殺人未遂罪送辦。

警方表示，11日凌晨3時許，林男與女友到頭份市區內一間Pub喝酒，林男後來喝醉由女友攙扶至廁所，但廁所電燈突然被關掉，懷疑是26歲陳姓、27歲劉姓、30歲蔡姓及26歲陳姓4名男子惡作劇，雙方一言不合爆發衝突，警方獲報後到場發現僅剩羅女在場，隨即將羅女送醫，並調閱監視器追緝陳嫌等4人到案。

羅女向警方指控，當時在攙扶男友上廁所時，廁所的電燈卻突然遭人關掉，導致他們摸黑跌倒，走出廁所時見到外頭4名酒客，與對方並不相識，懷疑是他們惡作劇，男友便與對方爭執，卻慘遭對方4人圍毆，甚至自己還被對方持酒瓶毆打。

陳嫌等4人則坦承有動手打人，但辯稱當時是看到林男從廁所走出時跌倒，好意要上前攙扶，卻被誤會是刻意關燈，且林男先動手才會爆發衝突，後來看到林男也沒要求送醫，就自己步行離開，未料到他傷勢竟如此嚴重。

林男家人表示，當晚林男疑似因已不勝酒力，未察覺受傷，自行返家休息，至白天家人才發現他已陷入昏迷，才緊急送醫，目前在沙鹿童綜合醫院急救，仍有生命危險。

警方訊後依傷害、殺人未遂罪嫌將陳嫌等4人移送苗栗地檢署偵辦。

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