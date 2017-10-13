廉政署長最後一天 鐵漢賴哲雄哭了...

廉政署長賴哲雄超感動，頻頻拿出手帕拭淚。（記者吳政峰攝）

2017-10-13 17:48

〔記者吳政峰／台北報導〕廉政署長賴哲雄將於下星期一轉任法務部法制司司長，今（13）日為他上班日的最後一天，署內同仁為他舉辦歡送茶會，賴哲雄聽到同仁的感性致詞，情緒湧上，感動地流下男兒淚。

廉政署今日沒有嚴肅的辦案氣氛，取而代之的是依依不捨的離情，署內的綜合規劃組、政風業務組、防貪組、肅貪組、北調組共100多人，為了賴哲雄齊聚一堂，道出對他的感謝。

發言者感謝賴哲雄對同事的關心，形容他是個很溫暖的人，也對他力挺相關政策制定表達感謝，不少人講到一半便語帶哽咽，看得出賴哲雄的好人緣。

賴哲雄說，擔任廉政署3年多，深感事情多，壓力更多，1個月前接到法務部長邱太三的電話，心理終於鬆了一口氣，因為小孩一直希望他轉職，給家人多一點時間，甚至還說「我幫你打給部長」，幸好現在不用了。

他指出，第一志願是回到檢察體系，雖然未如願，而是到法制司服務，但仍覺得很開心，感謝現場同事一路上的支持與指教，直言大家都是他的老師，受教良多。

賴表示，希望廉政署在接任的朱家琦（原行政執行署署長）麾下繼續向前邁進，讓台灣成為一個真正廉潔的國家，因為「有廉潔的公務員，人民繳稅才會繳得甘願！」

賴哲雄簡歷（取自廉政署網站）

姓名：賴哲雄

現職：法務部廉政署署長（2014年5月27日任職）

經歷：

福建連江地方法院檢察署檢察長

台灣台東地方法院檢察署檢察長

台灣苗栗地方法院檢察署檢察長

台灣高等法院檢察署檢察官派兼司法院政風處處長

學歷：

75年特種考試司法人員考試乙等考試推事檢察官中等

私立輔仁大學法律研究所碩士

私立輔仁大學法律學系大學畢業