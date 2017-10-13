阿彌陀佛可以證明我的真心！醫師娘控丈夫家暴有小三

2017-10-13 16:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市賴姓女子今天下午召開記者會，控訴豐姓名醫丈夫外遇不斷，還對她有掐脖子等施暴行為，更離譜的是，丈夫竟在診所佛堂內與小三親熱，她與丈夫結褵幾十年，真心換絕情，還為此輕生多次。

賴女顫抖著身軀哭訴說，丈夫是篤信佛教的醫師，2014年10月9日她在自宅臥房內發現一個錄影機與一片光碟，裡面有20多個檔案，是丈夫跟小三共浴等畫面，更離譜的是，丈夫還在佛堂內與小三親熱，小三坐在丈夫大腿上擁抱喇舌，丈夫在佛像前發誓說：「阿彌陀佛可以證明我的真心！」，她與丈夫結褵幾十年，結果真心換絕情，希望社會女子多小心，不要太癡情，「不要像我這樣笨」。

記者走訪豐姓名醫的診所，護理師說，醫師今天休診，不方便代替醫師發言，也不方面替記者聯繫，記者無法取得他的看法。

賴女指控說，1993年間，丈夫任職國軍803醫院，主持牙幹細胞實驗室，實驗室員工集體請辭，她代替丈夫出面處理時，才得知丈夫把一位原本從事按摩的潘姓女子，安插到實驗室當助理，潘女在實驗室內興風作浪，引發員工眾怒集體請辭，她當時並未見到潘女，是請人轉告潘女請她離職，潘女離職時還向丈夫要25萬元，但丈夫是否給錢，她不清楚。

她說，從1993年至2014年10多年來，一直有丈夫外遇的傳聞，但她卻苦無證據，丈夫也不承認，2014年10月9日，她從美國返家，發現自宅內有廉價香水等女性用品，又見臥房櫃子內有一個閃光的小機器（密錄器）與一片光碟，光碟內有20多個檔案，竟然是丈夫與潘女，以及診所內任職10多年的會計何姓女子共浴等畫面。

更讓她難以接受的是，有一段影片是在佛堂內拍攝，篤信佛教的丈夫，先在佛堂內安裝密錄器，密錄器拍到丈夫按鈕後的畫面，何女進入佛堂與丈夫聊天後，丈夫將何女擁抱入懷，兩人擁抱親吻，丈夫更對著佛像「承諾」小三：「阿彌陀佛可以證明我的真心！」

賴女說，她與丈夫結褵30年，卻是真心換絕情，丈夫後來向她索討光碟時，還掐她脖子施暴（判處拘役20日，可易科罰金），之後丈夫向法院訴訟離婚，目前還在審理中，這段期間她飽受煎熬，丈夫甚至還拍攝她情緒低落歇斯底里的錄影，把錄影畫面傳給朋友看，她為此輕生3、4次，她出面指控丈夫，希望丈夫給她一個交代，並呼籲女子要小心，「不要像我這樣笨」。