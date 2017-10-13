偷車賊怕露餡搶警車 狠拖員警數十公尺

2017-10-13 16:40

［記者黃捷／台北報導］新北市胡姓男子今年4月見路邊一輛機車鑰匙沒拔，順手將車騎走，沒多久後發生車禍，胡男見警前來處理，一時心虛謊報姓名，趁員警查資料時，跳上警車企圖逃逸，員警衝上前阻止卻遭拖行，胡男也因此駕駛失控撞上分隔島，才未得手，今被士林地院依竊盜、搶奪罪判刑，竊盜部分判刑4月徒刑，可易科罰金12萬，搶奪警車部分判刑10月，傷害部分周員則未提告。

判決指出，胡男今年4月10日早上7時許，在路邊發現一輛機車鑰匙未拔，當場把車騎走供自己代步，約一小時後行經富基漁港前，不明原因自撞，路人見狀趕緊幫他報警。

由於機車是偷來的，胡男向前來處理的周姓警員謊報姓名，騙稱機車是向朋友借來的，並趁周員查證身分及車籍資料時，突然跳進警車內發動，欲逃離現場。

周員見狀趕緊也衝進駕駛座，打算拉起手煞車，但胡男仍不顧下半身懸在車外的周員，猛踩油門拖行數十公尺，但最後仍因駕駛失控，撞上500公尺外的分隔島，周員也有頭部外傷、左側手腳多處擦傷，所幸送醫後無大礙。

胡男自知逃不了，終於束手就擒、承認犯行，法官認為，他已有多次搶奪、竊盜前科，卻仍未記取教訓，竊盜部分判刑4月徒刑，可易科罰金12萬，搶奪警車部分判刑10月，傷害部分周員則未提告。