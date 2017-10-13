怪客偷襲？公車行駛內科「遭砸窗」 警：強風吹落物釀禍

藍27路公車今天上午行經台北市瑞光路478巷口附近，車窗突然碎裂，司機懷疑遭人砸車。（記者陳恩惠翻攝「爆料公社」）

2017-10-13 16:40

〔記者陳恩惠／台北報導〕今天清晨，台北市公車行駛至內湖科學園區時，右側乘客座位的大面玻璃窗突然被砸破一個大洞，所幸事發當時車內只有1名男乘客坐後座，並未造成傷亡，公車司機質疑遭「人」砸車，報警處理，內湖分局西湖派出所調閱車內2支監視器畫面，發現公車行駛在案發地點仁寶大樓附近的內側車道時，周邊並人、車靠近，且當時風勢相當大，初步研判是強風吹落不明物體釀禍。

內湖警方表示，今天清晨6點多，藍27路（內湖行政中心往捷運市府站）公車行經內湖瑞光路478巷、仁寶大樓附近時，右側車身突然傳出一陣巨響，大片車窗隨即碎裂成蜘蛛網狀，受損玻璃承受不住強大風力，當場碎裂出1個大洞，司機與後座男乘客嚇了一大跳，司機懷疑遭人砸窗，乘客則認為可能是打到樹枝。

司機報警說，當時他高速行駛內側車道，不可能會打到路旁的樹枝，強烈質疑是遭歹徒持不明物體砸車，但警方調閱公車內外的監視器畫面發現，當時公車周邊並無任何人車靠近或經過，研判應該是內科的風勢過強，吹起物體意外砸中公車玻璃。