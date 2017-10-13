性侵女兒誆說她有雙重人格 還逼吃避孕藥

2017-10-13 14:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名獸父，趁老婆外出工作，拿三級毒品FM2給感冒的14歲女兒真真（化名）服用，女兒服藥昏睡後再對她性侵，事後謊稱女兒入睡後有「雙重人格」而與他發生性行為，並逼女兒吃避孕藥，新北地院認定獸父性侵女兒3次，今依加重強制性交罪判這名獸父徒刑12年10月，可上訴。

判決指出，前年8月29日晚間，獸父見老婆出門後，隨即拿FM2給咳嗽的女兒服用，真真吃了藥後陷入昏睡無力反抗，獸父便趁機對女兒性侵得逞；前年9月至11月間，獸父又以相同手法強暴女兒2次，每次事後獸父都會謊稱真真入睡後有「人格分裂」，跟他嘿咻，他怕女兒懷孕因此要求她吃避孕藥。前年12月，真真將此事告訴學校輔導老師，獸父的惡性才曝光。

法院審理時，獸父表示，發現女兒睡著後會自慰，為讓女兒知悉此事，才拿在A片網站買的春藥給女兒吃，好讓女兒知道自己的情況，但看女兒自慰時，自己卻衝動「遺精」，精液不只滴到褲子、地板、蚊帳，還滴到女兒大腿上，他怕女兒因此懷孕，才會佯稱兩人發生性行為，要求女兒吃避孕藥。

真真的毛髮送驗驗出FM2毒品反應，加上獸父坦承騙女兒吃藥，警詢時認罪，偵查、審理時才翻供，且測謊未過，法官因此不採信獸父供詞；違反毒品危害防制條例部分，因無證據證明獸父得知買來的春藥是FM2，判處無罪。