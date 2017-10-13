互稱兄弟賣毒咖啡包 太招搖被逮

毒品咖啡包燙金，佈滿小骷髏頭。（記者黃旭磊攝）

2017-10-13 14:17

［記者黃旭磊／高雄報導］毒販互稱兄弟，販售毒品咖啡包燙金刻印小骷髏頭搶市，生意太招搖遭警逮獲。

博愛四路派出所所長吳銘雄今天表示，11日上午11點許於中華三路停車場，胡嫌（20歲）正準備開車當跑腿販毒，警在身上及自小客車內搜出毒品咖啡包29包（毛重132.7公克）及K他命34包（毛重30.7公克），並於胡住家大樓查獲共犯歐嫌（25歲，毒品前科），搜出毒品咖啡包128包（毛重529.6公克）、K他命43包（毛重40.6公克）及現金21600元。

吳銘雄說，歐、胡互稱兄弟2人組，合作販賣骷髏頭咖啡包及K他命，「哥哥」歐嫌藏幕後，「弟弟」胡嫌專責跑腿，因生意太大招搖遭檢舉，最後被警方直搗毒窟，人贓俱獲。

「弟弟」胡嫌供稱，剛從毒品勒戒出來，出車禍、手頭緊又負債，歐嫌如親哥，保證跑腿販毒每天收入4千到1萬元，又可無償吸毒，忍不住誘惑才答應跑腿販毒，今年8月販賣至今已獲利超過10萬元。

至於毒品咖啡包燙金又佈滿小骷髏頭，兩嫌供稱圖案顯眼，吸引年輕人好奇使用，但食用後身體將如骷髏，傷身又違法，警方怒斥傷天害理，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音